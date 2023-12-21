Фільм «20 днів у Маріуполі» претендує на «Оскар» у двох категоріях

Фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова увійшов до списків претендентів на «Оскар» в двох номінаціях «Найкращий документальний повнометражний фільм» і «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».



«Шортлисти в двох категоріях. Документальній та Міжнародний фільм. Дякую всім. Памʼятаємо всіх. Бережіть себе. Працюємо далі», – прокоментував у фейсбуці Мстислав Чернов.

У категорії «Найкращий міжнародний фільм» до наступного туру голосування пройдуть 15 фільмів. У цій номінації брали участь фільми з 88 країн та регіонів. П’ятнадцять фільмів змагатимуться у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм» на 96-й церемонії вручення премії «Оскар». До участі в номінації було допущено сто шістдесят сім фільмів.

У вересні Українська кіноакадемія висунула фільм «20 днів у Маріуполі» на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».