Фільм «20 днів у Маріуполі» висунули на «Оскар» від України

Фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова висунули на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України.

Як повідомила Українська кіноакадемія, фільм обрав Український оскарівський комітет на засіданні 18 вересня.

«Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста. Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є Валентин Васянович», – йдеться в повідомленні.

У національному відборі брали участь п’ять фільмів:

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов

«Залізні метелики» Романа Любого

«Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука

«Терикони» Тараса Томенка

«ШТТЛ» Адрієна Уолтера

У 2022 році кандидатом на «Оскар» від України став «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.