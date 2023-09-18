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Новини | Суспільство

Фільм «20 днів у Маріуполі» висунули на «Оскар» від України

Показ фільму «20 днів у Маріуполі»

Фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова висунули на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України.

Як повідомила Українська кіноакадемія, фільм обрав Український оскарівський комітет на засіданні 18 вересня.

«Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста. Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є Валентин Васянович», – йдеться в повідомленні.

У національному відборі брали участь п’ять фільмів:

  • «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов
  • «Залізні метелики» Романа Любого
  • «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука
  • «Терикони» Тараса Томенка
  • «ШТТЛ» Адрієна Уолтера

У 2022 році кандидатом на «Оскар» від України став «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.

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