Маслякови з «КВК», які підтримали Путіна та гастролювали в Маріуполі, досі не під санкціями в Україні – «Схеми»

Російський телеведучий Олександр Масляков та його син з російського «Клубу веселих та кмітливих» («КВК»), які публічно підтримують президента Росії Володимира Путіна та мали гастролі з «КВК» у зруйнованому російською армією Маріуполі, станом на грудень 2023-го року досі не перебувають під санкціями в Україні. У РНБОУ на запит Радіо Свобода повідомили, що розглянуть таку пропозицію, щойно вона надійде від уповноважених на це органів.

При цьому Кабінет міністрів України двічі у 2022 році звертався з такою ініціативою до Ради національної безпеки та оборони України – розпорядження про це опубліковані на сайті уряду, факт звернення до РНБО Кабмін підтвердив і на запит «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти звернулися до секретаря РНБО Олексія Данілова із запитанням про долю двох звернень голови уряду Дениса Шмигаля до РНБО від 1 липня та 16 листопада 2022 року, якими Кабінет міністрів запропонував санкціонувати Олександра Маслякова-старшого та молодшого, а також ще декілька десятків російських гумористів і спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму. Ця ініціатива була широко висвітлена у медіа, а відповідні розпорядження уряду про звернення до РНБО – опубліковані на офіційному сайті Кабінету міністрів.

При цьому апарат РНБО на запит «Схем» у грудні 2023 року надав відповідь, з якої випливає, що ніхто з уповноважених на це органів, включно з Кабміном, не звертався до них із ініціативою щодо санкціонування Маслякових.

«У разі надходження таких пропозицій стосовно зазначених у Вашому запиті фізичних осіб від уповноважених Законом України «Про санкції» державних органів вони будуть винесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України в установленому порядку», – йдеться у відповіді РНБО.

Олександр Масляков-старший – багаторічний ведучий російського «Клубу веселих та кмітливих», засновник компанії «АМіК» – організатора «КВК». Він публічно підтримує президента РФ Володимира Путіна, багато років поспіль був його довіреною особою на виборах та особисто був присутній на інавгурації Путіна у 2018 році.

За пів року до повномасштабного вторгнення Масляков провів чергову гру «КВК» – в окупованій Ялті.

Його син, повідомляють «Схеми», Олександр Масляков-молодший, у 2023 році разом з двома командами «КВК» приїхав на окуповану Донеччину та виступав перед так званими «ветеранами СВО». Серед міст, які вони відвідали з концертами, був зруйнований російською армією Маріуполь.

При цьому в Україні у Маслякових – декілька компаній, а серед співвласників – один український партнер Наум Баруля, давній творчий соратник Володимира Зеленського і співзасновник «Ліги сміху».

Український продюсер залишається співвласником трьох українських філій КВК Олександра Маслякова та його сина – «АМІК УКРАЇНА», «КВН ТВ» та «КВН ПРОДАКШН». Фірми досі не ліквідовані.

Український продюсер Наум Баруля у коментарі «Схемам» зазначив, що його спільні з Масляковими українські компанії «просто висять» і жодної фінансової операції з 2014-го року не проводили. На питання, чому він досі не вийшов зі структури власності компаній Маслякових, Баруля відповів, що не може зробити цього «самовільно», бо потрібен «протокол зборів засновників», а він із російськими телеведучими не спілкується.

Юрист з корпоративного права Богдан Боровик каже, що згода інших власників потрібна саме для повної ліквідації компанії, але для того, щоб самостійно вийти зі структури власності – немає жодних юридичних перепон.

«Можна подати заяву про вихід з товариства, оскільки в нього усього 5% – воно робиться у нотаріальній формі, подається реєстратору і для цього йому не потрібна згода росіян. Він просто подає – і на цій підставі його просто виключають як власника цих 5%», – пояснює процедуру Боровик.

У новому розслідуванні «Схеми» розповідають про давнього творчого соратника Володимира Зеленського Науму Барулю, який, маючи російське громадянство та ресторанний бізнес в окупованому Криму, продовжує створювати масштабні телевізійні шоу в Україні та претендувати на десятки мільйонів гривень з державного бюджету на фінансування своєї творчості. Його донька – Ірина Борзова – була обрана до парламенту від «Слуги народу», а її чоловіка Сергія Борзова, зятя Наума Барулі, Володимир Зеленський призначив керувати Вінничиною.