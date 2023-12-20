Засновник та генпродюсер «Ліги сміху», давній соратник Зеленського має громадянство РФ та бізнес в Криму – «Схеми»

Український телепродюсер Наум Баруля, давній творчий соратник Володимира Зеленського, з якими вони разом заснували шоу «Ліга Сміху» та спродюсували низку відомих українських телевізійних серіалів, і який зараз знімає ситкоми на тему війни та претендував на бюджетне фінансування, має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за 10 років війни.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) з’ясували, що відомий продюсер їздив в Крим до 2019 року включно, заїжджаючи на окупований український півострів за російським паспортом. За цей час Наум Баруля перереєстрував там своє майно та бізнес за законодавством окупантів, та придбав нову нерухомість, на загальну суму 60 мільйонів рублів. Попри повномасштабну війну, його бізнес у Судаку продовжує працювати і сплачувати податки до бюджету країни-агресорки. Йдеться про ресторанний бізнес, яким до 2019 року, до свого обрання у Верховну Раду від партії «Слуга народу» також співволоділа його донька, Ірина Борзова. Її чоловіка, зятя Наума Барулі, Володимир Зеленський призначив керувати Вінницькою областю.

«Схемам» вдалося встановити, що російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт у квітні 2009 року – коли йому було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії «АМІК» Олександра Маслякова, яка організовує «КВК».

Наявність російського паспорта журналісти також підтвердили за допомогою офіційних реєстрів РФ та витоків із державних баз даних різних періодів. Зокрема, саме як громадянин Росії Наум Баруля володіє бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ. Також саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами в Москві. Крім того, російський державний портал «Госуслуги» та сайт МВС вказує паспорт Барулі як «дійсний».

За даними джерел «Схем» із доступом до системи МВС Росії «Магістраль», яка фіксує відомості про перетин держкордону РФ, Наум Баруля щонайменше до 2019 року включно їздив до Криму, користуючись російським закордонним паспортом.

Як з’ясували журналісти, в окупованому Криму український продюсер має нерухоме майно загальною вартістю приблизно 60 мільйонів рублів та активний бізнес.

Зокрема, в місті Судак у давнього творчого соратника Зеленського – три квартири загальною площею 312 квадратних метрів. Це майно Баруля добровільно перереєстрував за російським законодавством – про це свідчить заява, подана в його інтересах у січні 2016 року до окупаційної влади. Цей документ, а також нотаріальну довіреність, яку Баруля видав юристу на представництво своїх інтересів у цій справі, «Схеми» отримали з офіційних російських реєстрів та баз даних.

Заробляючи гроші у в Україні на виробництві телевізійних проєктів, Наум Баруля після анексії півострова продовжив купувати там нове майно як громадянин Росії, за законами окупантів. У 2017 році він став власником земельної ділянки на 7 соток – також у Судаку. Вже за рік – там же набув у власність ще 6 соток та семиповерхову будівлю площею понад 2 тисячі квадратних метрів.

Крім майна, журналісти знайшли в Криму бізнес українського продюсера, який досі працює та сплачує податки в казну окупантів.

Станом на грудень 2023 року засновник «Ліги Сміху» залишається єдиним власником компанії «Профіль-Н», перереєстрованої в Криму після анексії за законами країни-агресорки.

«Профіль-Н» – це заклад харчування на центральній набережній Судака під назвою «Прохлада». Кафе-ресторан оформлений у радянській стилістиці. До 2019 року цим бізнесом співволоділи Наум Баруля та його донька, нинішня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Борзова, але з обранням до парламенту вона переписала свою частку на батька.

«Схемам» вдалося дістати документ, який вказує на те, що в кінці 2014 року, після окупації Криму та незаконного референдуму, Наум Баруля та на той момент майбутня нардепка Ірина Борзова брали участь у перереєстрації «Профіль-Н» за російськими законами.

Це протокол загальних зборів учасників фірми, датований 3 грудня 2014 року, яким Баруля та Борзова затвердили новий статут компанії, який відповідає законодавству РФ, перевели статутний капітал у гривнях в рублі за тодішнім курсом Центробанку Росії та погодили звернення до реєстраційного органу країни-агресорки, щоб дані про компанію внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії.

За даними російського реєстру «Спарк», виторг кафе в Судаку за останні пʼять років становив понад 15 мільйонів рублів, з яких у 2022 році – 2,5 мільйона рублів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кафе українського продюсера вже спрямувало в казну окупантів близько пів мільйона рублів податків. Кафе, завершивши літній сезон 2023 року, готується до відкриття і в наступному, 2024-му.

Окремо «Схеми» виявили, що Наум Баруля, маючи громадянство країни-агресорки та бізнес в окупації, влітку 2023 року подав заявку на державне фінансування в Україні свого нового комедійного серіалу «Нижча ліга» – хоча участь громадян Російської Федерації була прямо заборонена умовами конкурсу. Ця заявка на майже 32 мільйони гривень з бюджету перемогла, але зрештою контракт не був укладений, бо Наум Баруля сам відкликав свою заявку у розпал скандалу з іншим переможцем цього ж конкурсу – серіалом «СМТ Інгулець» Юрія Горбунова.

Журналісти звернулися по коментар до продюсера Наума Барулі. Він заперечив, що реєстрував майно та фірми в Криму за законами окупантів. «Я не знаю, що вони там намалювали і там зареєстрували. Я нічого не реєстрував», – зазначив він.

Говорити на тему наявності російського паспорта зі «Схемами» Баруля відмовився, але не спростував цього факту. Він також зазначив, що після окупації втратив усі свої активи в Криму.

«За фактом немає нічого, я все втратив. Все, над чим я 25 років працював кожен день», – додав Баруля.

Журналісти «Схем» також звернулися до доньки Барулі, народної депутатки Ірини Борзової, але коментувати наявний бізнес родини в Судаку та російське громадянство батька вона відмовилася.

Наум Баруля – український телепродюсер, співзасновник компанії «Продюсерський центр Ліга Сміху», яка знімає однойменне комедійне шоу, а також компанії «Драйв Продакшн», яка знімає телевізійні серіали для телеканалів групи «1+1». До свого обрання президентом України співзасновником цих компаній також був Володимир Зеленський, який вів шоу «Ліга сміху», та разом із Наумом Барулею продюсував низку українських популярних телевізійних ситкомів – «Країна У», «Одного разу під Полтавою», «Одного разу в Одесі», «Танька і Володька». У 2023 році Наум Баруля спродюсував комедійний серіал «Волонтери», події в якому розгортаються на тлі вторгнення РФ в Україну.