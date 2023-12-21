Мінкульт погодив 30 мільйонів з бюджету на серіал генпродюсеру «Ліги сміху», попри його громадянство РФ – «Схеми»

Міністерство культури влітку 2023 року обрало до списку переможців мистецького конкурсу заявку на суму майже 32 мільйони бюджетних гривень від Наума Барулі – українського телепродюсера і давнього творчого соратника Володимира Зеленського, попри те, що він є громадянином Російської Федерації – це з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода).

Участь громадян РФ була прямо заборонена умовами конкурсу, але Мінкульт в особі дочірньої структури – «Мультимедійної платформи іномовлення України» – погодив заявку Наума Барулі на виробництво комедійного серіалу «Нижча ліга», поданої ним від фірми «Драйв продакшн». Зрештою контракт із переможцем не уклали, оскільки продюсер сам відкликав свою заявку – це сталося наступного дня після того, як спалахнув скандал щодо доцільності виділення під час війни більш як 30 мільйонів гривень із державного бюджету на зйомки іншого комедійного серіалу «Смт Інгулець» від шоумена Юрія Горбунова. Сам Баруля в коментарі «Схемам» переконує, що вирішив відмовитися від бюджетних мільйонів на свій серіал, бо «сценарій не зовсім підходив умовам конкурсу», і з суспільним резонансом це не пов’язує.

Як з’ясували журналісти, давній творчий соратник Володимира Зеленського та засновник «Ліги сміху», український продюсер Наум Баруля влітку 2023 року подав заявку на державне фінансування свого нового комедійного серіалу під назвою «Нижча ліга». Заявка була подана ним від компанії «Драйв продакшн», якою Баруля володіє разом із братами Шефірами та бізнесменом Тімуром Міндічем. До 2019 року фірмою співволодів і Володимир Зеленський, з яким Баруля продюсував низку популярних серіалів та створив шоу «Ліга Сміху».

Згідно з умовами конкурсу, участь громадян Російської Федерації була прямо заборонена. Попри це, 7 червня 2023 року дочірня структура Мінкульту – «Мультимедійна платформа іномовлення України» – затвердила заявку та оголосила її у списку переможців.

При цьому «Схемам» вдалося встановити, що український продюсер Наум Баруля має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за 10 років війни. Російський паспорт міграційна служба РФ видала Науму Барулі в квітні 2009 року – тоді він жив у Москві та працював генеральним директором у компанії «АМІК». Наявність російського паспорта в українського продюсера також доводять актуальні офіційні реєстри РФ та витоки з державних баз даних різних періодів.

Як виявили журналісти, отримавши погодження від структури Мінкульту, Наум Баруля через місяць відкликав свою заявку, відмовившись від бюджетного фінансування свого комедійного проєкту.

Це сталося 19 липня, наступного дня після того, як розгорівся скандал навколо іншого переможця цього ж конкурсу – заявки на 33 мільйони гривень на серіал «Смт Інгулець» Юрія Горбунова. Внаслідок цього скандалу Зеленський, зрештою, ініціював звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

«Чи відкликав би Наум Баруля свою заявку, якби не весь цей скандал? І чому взагалі претендував на держфінансування, приховавши наявність у себе громадянства Російської Федерації всупереч умовам конкурсу?» – йдеться у розслідуванні.

У коментарі «Схемам» Наум Баруля запевнив, що відмовився від держфінансування, тому що сценарій, який вони писали, «зовсім не підходить під умови конкурсу».

«Це «Нижча ліга», там про дитячу команду футбольну. Ми сіли, подумали, що це не на часі зараз. Не хотілося під час війни державні гроші на цей фільм», – сказав продюсер.

На уточнення, як він може пояснити той збіг, що вони відмовилися від своєї заявки одразу після скандалу з «Інгульцем» і опублікуванням тендеру, Баруля відповів: «Ні-ні-ні. Ми до того відмовилися. Це неправда. Я лист написав ще тижні два до цього».

Водночас у Мінкульті надали «Схемам» копію листа-відмови за підписом Наума Барулі, продюсер його надіслав 19 липня – наступного дня після початку гучного скандалу навколо серіалу «Смт Інгулець».

Раніше «Схеми» розповіли про те, що співзасновник «Ліги Сміху» Наум Баруля, крім російського громадянства, має бізнес в окупованому Криму та спільні компанії з Олександром Масляковим із «КВК».