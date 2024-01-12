Росія тримає один ракетоносій у Середземному морі – українське командування

Російські війська утримують два ворожих кораблі в Чорному морі і ще один – у Азовському морі. Про це повідомило командування Військово-морських сил вранці 12 січня.

«У Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет», – йдеться в повідомленні.

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Командування додає, що 11 суден пройшли Керченською протокою в інтересах РФ до Азовського моря, ще 15 – до Чорного.

Вранці 11 січня у ВМС констатували, що в Чорному морі перебували три російські кораблі, серед них ракетоносіїв немає.

Напередодні командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.