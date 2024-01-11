Речник ВМС: морський експорт з України вийшов на потужність до повномасштабної війни

Експортний коридор із України, організований Силами оборони після виходу Росії із зернової угоди, все ще переважно використовується для перевезення збіжжя – про це заявив речник Військово-морських сил України 11 січня.

«Переважна більшість вантажів, навіть не половина, а набагато більше – це саме збіжжя, якого так не вистачає на так званому Глобальному Півдні, де є така проблема... Що стосується його (коридору – ред.) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і більше ніж 10 мільйонів тонн вантажів», – розповів він.

Плетенчук зазначив, що Херсонський і Миколаївський порти, які не працювали під час дії зернової угоди за участі Росії, не працюють і зараз. Відтак, на його думку, немає підстав вважати Чорноморську угоду гідною альтернативою тому коридору, який забезпечують зараз українські військові – «кількість вантажів говорить сама за себе».

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Водночас представник ВМС зазначив, що проблема з розмінуванням залишається. Він вказав на те, що країни-сусіди України по Чорному морю, які входять до НАТО, створюють коаліцію для розмінування в своїх територіальних водах і виключній морській економічній зоні.

«Ми своєю чергою так само проводимо розмінування, наскільки це можливо, тому що таких потужностей, щоб провести повномасштабну операцію в Чорному морі, ми зараз не маємо», – додав Плетенчук.

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія почала активно атакувати ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.