Румунія, Болгарія і Туреччина підписали меморандум про розмінування Чорного моря

Румунія, Болгарія і Туреччина підписали угоду про створення групи, яка буде контролювати спільні операції з розмінування в їхніх територіальних водах у Чорному морі.

Міністри оборони Туреччини і Румунії Яшар Гюлер і Ангел Тілвар, а також заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов 11 січня підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea).

Ініціатива спрямована на нагляд за операціями зі знешкодження мін у Чорному морі, які з’явилися там із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми спільно вирішили підписати протокол між нашими трьома країнами, щоб більш ефективно боротися з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом покращення нашої чинної тісної співпраці й координації», – сказав Гюлер на спільній пресконференції в Стамбулі з Тілваром і Запряновим.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску раніше сказала Румунській службі Радіо Свобода, що хоча перший етап проєкту є «тристороннім», він відкритий для участі інших партнерів.

В операції будуть задіяні кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери і безпілотники. Очікується, що Туреччина відіграватиме найбільшу роль, оскільки вона має найбільше кораблів, здатних виконувати операції з розмінування. Румунія візьме участь із кораблями для розмінування, гелікоптерами, безпілотниками і водолазами.

Міни в Чорному морі, встановлені Росією, поставили під загрозу судноплавство й ускладнили спроби України прорвати російську морську блокаду. У другій половині 2023 року були інциденти, коли міни викидало на береги Румунії і Болгарії або через них були пошкоджені судна у морі.

Останній відомий інцидент стався 27 грудня, коли вантажне судно, яке прямувало в український порт для завантаження зерна, натрапило на міну і на борту спалахнула пожежа. За даними української влади, двоє людей були поранені.

Оголошуючи про досягнення домовленості щодо меморандуму про взаєморозуміння, 16 грудня Гюлер заявив, що міни досягли турецьких проток. «Через українсько-російську війну і в українських, і в російських портах є міни. Через течії вони також доходять до наших проток», – сказав міністр.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі було знищено майже 90 плавучих мін, більшість із них українськими силами. Румунські військово-морські сили знищили п’ять мін.