Штормова погода не дозволяє Росії використовувати морські ракетоносії на півдні – Гуменюк

Ранкова атака Росії 13 січня не була сконцентрована на південних регіонах, хоча на Миколаївщині, за даними повітряного командування «Південь», збили дві російські крилаті ракети – про це сказала речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 13 січня.

Вона припустила, що російські війська продовжують «системно вишукувати системи ППО і знаходити для них шляхи обходу».

Говорячи про російське корабельне угруповання, речниця сказала, що воно «практично згорнуте».

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«Дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволяє їх використовувати, і протягом цієї атаки ми не фіксували підняття бойової готовності цих ракетоносіїв», – заявила Гуменюк.

Військово-морські сили вранці повідомили, що Росія утримує по одному кораблю в Чорному й Азовському морях і два – в Середземному, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр».

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

За даними Повітряних сил, Росія випустила 40 засобів нападу, більшість із них – ракети різних типів.

За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень, наслідки збитків у Дніпрі з’ясовуються.