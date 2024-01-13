Внаслідок російської атаки загинув собака на Чернігівщині, є «прильоти» в Дніпрі

Триває встановлення наслідків повітряної атаки Росії вранці 13 січня. Зокрема, у Чернігівській області уламки ракети пошкодили приватну житлову забудову обласного центру, повідомляє місцеве управління Національної поліції.

«Поліцейські з’ясували, що внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці продовжують працювати на місці влучань.

У Сумській області зазнала поранення жителька Шостки, заявив Офіс генерального прокурора. За попередніми даними, для атаки по області були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.

«Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів», – заявляє ОГП.

Крім того, голова Дніпропетровщини Сергій Лисак заявив про «прильоти в Дніпрі». Місцева влада уточнює збитки. Водночас, за даними посадовця, постраждалих немає.

«Неспокійно й на Нікопольщині. Агресор не вгамовується, знову б'є по району», – додав він.

Раніше Лисак повідомив про збиття двох ракет у Криворізькому районі.

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».