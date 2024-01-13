Повітряні сили: Росія випустила 40 ракет і дронів – сили ППО збили 8, понад 20 не досягли цілей

Російські війська використали крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники в ході ранкової атаки на Україну – про це заявило командування Повітряних сил 13 січня.

Усього військові зафіксували 40 засобів повітряного нападу:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, запущених із Бєлгородської області Росії

три ударних дрони Shahed-136/131 з Курської області РФ

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К з району Тамбова

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35, район окупованої Херсонщини

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, Брянська область

Сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих ракет Х-101/555/55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

«Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби! Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!» – прокоментували в командуванні.

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Водночас, зазначають військові, це не означає зниження загрози, відтак громадян закликають не ігнорувати тривогу, особливо в разі загрози застосування балістичних ракет.

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень, наслідки збитків у Дніпрі з’ясовуються.