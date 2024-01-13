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Повітряні сили: Росія випустила 40 ракет і дронів – сили ППО збили 8, понад 20 не досягли цілей

За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень
За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень

Російські війська використали крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники в ході ранкової атаки на Україну – про це заявило командування Повітряних сил 13 січня.

Усього військові зафіксували 40 засобів повітряного нападу:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, запущених із Бєлгородської області Росії
  • три ударних дрони Shahed-136/131 з Курської області РФ
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К з району Тамбова
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря
  • 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35, район окупованої Херсонщини
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, Брянська область

Сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих ракет Х-101/555/55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

«Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби! Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!» – прокоментували в командуванні.

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Водночас, зазначають військові, це не означає зниження загрози, відтак громадян закликають не ігнорувати тривогу, особливо в разі загрози застосування балістичних ракет.

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень, наслідки збитків у Дніпрі з’ясовуються.

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