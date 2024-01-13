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У Херсоні через обстріли виникли проблеми з тиском водопостачання – влада

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листопада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листопада 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові атакували Херсон, через це у трьох багатоповерхівках виникли проблеми з тиском водопостачання, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Дніпровському районі Херсона було пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це наразі три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання», – заявив він.

Начальник МВА додав, що 14 січня відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків.

Раніше в ОВА повідомили, що за добу 11 січня сили РФ випустили по Херсонській області 310 снарядів.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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