У Херсоні через обстріли виникли проблеми з тиском водопостачання – влада

Російські військові атакували Херсон, через це у трьох багатоповерхівках виникли проблеми з тиском водопостачання, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Дніпровському районі Херсона було пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це наразі три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання», – заявив він.

Начальник МВА додав, що 14 січня відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків.

Раніше в ОВА повідомили, що за добу 11 січня сили РФ випустили по Херсонській області 310 снарядів.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.