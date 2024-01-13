Міненерго не фіксує дефіциту в енергосистемі після ранкової атаки Росії

Міністерство енергетики закликає до економного споживання електроенергії в пікові години. Як заявили у відомстві 13 січня, наразі енергосистема працює без дефіциту.

«Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також на поточну добу планується імпорт електроенергії. Система збалансована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Однак споживання залишається на високому рівні», – повідомляє міністерство.

Міненерго вказує на важливість економного електроспоживання для зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання: з 10 ранку до опівдня та з 18 до 20 години увечері.

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Напередодні, за зведенням, російські війська обстріляли територію однієї з теплових електростанцій у Донецькій області. Обстріл пошкодив обладнання на території станції. Також у Дніпропетровській області повітряна лінія потужністю в 330 кіловат відключалася через вогонь російських військ.

Міненерго додає, що Україна в поточну добу імпортує електроенергію зі Словаччини, Румунії та Молдови на 7 987 мегават на годину, експорт не передбачається.

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

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За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень, наслідки збитків у Дніпрі з’ясовуються.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.