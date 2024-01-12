«Укренерго»: протягом дня можливий дефіцит в енергосистемі 2,8%

Максимум споживання 11 січня припав на 10 ранку і був на 3,1% нижчий а показник напередодні, заявив національний оператор «Укренерго» 12 січня. При цьому сьогодні споживання знову зростає.

«Станом на 9:30, споживання вже майже на 1% вище, ніж вчора в той же час. Причини – похолодання та заживлення споживачів, яке ще триває в знеструмлених негодою регіонах. Ці фактори продовжують створювати додаткове навантаження на обладнання електростанцій, так і на мережі передачі та розподілу електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Компанія просить не вмикати потужні електроприлади одночасно протягом дня і «уважно ставитися» до споживання електроенергії з 9 до 20 години.

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«Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Але протягом дня Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує можливий дефіцит в енергосистемі – 2,8%. Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується», – заявляє «Укренерго».

При цьому погодні умови продовжують завдавати пошкоджень енергосистемі, додав оператор. Зокрема, через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Київській області, тривають відновлювальні роботи.

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що через шквальний вітер і зниження температури в Україні знеструмлені 229 населених пунктів у шести областях.