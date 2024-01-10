«Укренерго» очікує на «незначний дефіцит» у енергосистемі протягом дня

Споживання електроенергії продовжує зростати, заявляє національний оператор «Укренерго» 10 січня. Максимум споживання напередодні був зафіксований близько 17 години і був на 3% вище, ніж показник 8 січня.

Оператор прогнозує, що максимальне навантаження на енергосистему очікується в ранкові та денні години, але воно буде залишатися високим протягом всього дня.

«Станом на 9:00 рівень споживання на 2,2% більше, ніж вранці 9 січня. Для того, щоб покрити таке зростання необхідно задіяти додаткову потужність електростанцій, еквівалентну роботі однієї великої ТЕС. Причина – морозна температура по всій території України. Незважаючи на підвищення стовпчику термометру, сьогодні середньодобова температура повітря очікується на рівні – 9,3С. Споживання інерційно високе, зокрема, і через використання потужних електроприладів для опалення», – йдеться в повідомленні.

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Також протягом попередньої доби енергетики заживили понад 500 населених пунктів, знеструмлених через негоду. У областях, де відновили енергоживлення, фіксували стрімке зростання споживання.

Компанія просить не вмикати всі потужні електроприлади одночасно протягом дня.

«Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Втім, Диспетчерський центр протягом дня прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі – не більше 3%. Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується», – заявляє оператор.

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За даними «Укренерго», всі українські електростанції працюють на максимальній потужності. При цьому більшість теплових електростанцій все ще відновлюється після російських ракетних атак минулої зими.

Україна вдень імпортує електроенергію зі Словаччини, Румунії та Молдови, загальний обсяг імпорту складає 2 223 мегават на годину. Експорт сьогодні не здійснюється.

Напередодні «Укренерго» повідомила, що в Україні фіксують рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Енергетики уточнили, що спеціалісти роблять «усе можливе», аби уникнути дефіциту в системі без застосування аварійної допомоги від інших держав.