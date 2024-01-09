Через негоду в Україні знеструмлено понад 1000 населених пунктів – Міненерго

Через негоду в Україні, яка не вщухає, станом на ранок 9 січня, знеструмлено 1025 населених пунктів, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики.

За даними енергетиків, через шквальний вітер, обмерзання ліній найбільше відключень у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Відомо, що в Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, у Миколаївській - 215, у Кіровоградській області – 146 населених пунктів.

Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій областях.

«Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь», – йдеться в повідомленні.

Вранці 8 січня Міненерго повідомляло, що через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів у 8 областях: найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях.

9 січня вночі у південних та південно-східних областях очікується сніг. За даними Укргідрометцентру, переважно температура вночі 15-21 градусів морозу, вдень 7-12 градусів морозу.