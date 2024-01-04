Чотири енергоблоки ТЕС і ТЕЦ вийшли в аварійний ремонт, ще 3 включені в мережу – «Укренерго»

Споживання електроенергії продовжує зростати, повідомляє національний оператор «Укренерго» 4 січня. Зокрема, добовий максимум напередодні був на 7% вищим, ніж показник 2 січня.

«Сьогодні зранку, попри потепління, споживання тримається на рівні вчорашнього дня», – йдеться в повідомленні.

Хоча генерації вистачає на потреби споживачів, «Укренерго» закликає споживати електроенергію ощадливо та використовувати енергоємні прилади поза годинами максимального навантаження, тобто до 16 і після 19 години.

«Протягом доби на теплових електростанціях та електроцентралях в аварійний ремонт вийшли чотири енергоблоки, натомість включено в мережу три енергоблоки», – заявляє компанія.

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Оператор повідомляє про експорт електроенергії в нічні години мінімального споживання до Словаччини, Румунії та Молдови в загальному обсязі 1 483 мегават на годину. Вдень Україна імпортувала загалом 252 мегават на годину зі Словаччини.

Напередодні «Укренерго» констатував зростання споживання після закінчення свят та похолодання.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.