Після атаки РФ енергетики повністю відновили електропостачання на Київщині – ДТЕК

Енергетики відновили електропостачання жителям Київщини, які залишилися без світла через ракетну атаку, повідомила компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі у фейсбуці.



Як повідомляє компанія, електропостачання відновили о 18:35 для понад 184 тисяч родин у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.

Внаслідок російських ракетних обстрілів на Київщині були знеструмлені високовольтні лінії, майже 200 тис абонентів залишилися без електрики. Також жителі кількох районів Києва були без світла. Вдень їм повернули електропостачання.

Внаслідок атаки РФ вранці 2 січня загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 129 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.