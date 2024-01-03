В «Укренерго» не очікують колапсу в енергосистемі, навіть якщо РФ скористається похолоданням для атак

Колапсу в енергосистемі не буде, навіть якщо Росія скористається періодом похолодання для здійснення нових масованих атак на енергооб’єкти, впевнений голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Це вже буде не вперше. Саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об’єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне», – заявив він в ефірі національного телемарафону.



Кудрицький зауважив, що низькі температури є випробуванням для будь-якої енергосистеми, для того, щоб пройти цей складний період без відключень, потрібно виконати дві умови: залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, які зараз перебувають в ремонтах та в повному обсязі використати 1700 МВт технічної можливості імпорту.

Голова правління компанії «Укренерго» також додав, що українці можуть допомогти енергосистемі в цей складний період, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання є найбільшим.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

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Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.