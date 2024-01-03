Після свят споживання електроенергії знову зростає – «Укренерго»

Споживання електроенергії почало зростати після спаду на період свят, повідомляє національний оператор «Укренерго» 3 січня.

«Споживання електроенергії поступово зростає. Причини – закінчення свят, початок робочого тижня та похолодання. Вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня», – йдеться в повідомленні.

Рівень споживання о 10 годині 3 січня на 14% вищий за ранковий показник напередодні. Як констатує «Укренерго», різке зростання споживання створює додаткове навантаження на енергосистему:

«Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше шість енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень».

Читайте також: «Маємо надати Києву далекобійні ракети» – Сікорський про реакцію Заходу на останні атаки РФ

Оператор додає, що для підтримки роботи енергосистеми достатньо перенести використання енергоємних приладів на ніч або ранок замість вечірніх пікових годин з 16 по 19 годину. «Укренерго» просить використовувати електрику ощадливо. Водночас наразі виробленої електроенергії вистачає на потреби споживачів.

За даними компанії, в Києві та Київській області відновили енергоживлення всіх споживачів, які були знеструмлені через ракетну атаку Росії 2 січня. Водночас 412 населених пунктів залишаються без світла через бойові дії та з інших причин.

Внаслідок російських ракетних обстрілів на Київщині були знеструмлені високовольтні лінії, майже 200 тис абонентів тимчасово залишилися без електрики. Також жителі кількох районів Києва були без світла.