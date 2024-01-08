У найближчі дві доби переважно без опадів, вдень до 12 градусів морозу – синоптики

У найближчі дві доби переважно без опадів, але завтра вночі у південних та південно-східних областях очікується сніг, повідомляє у фейсбуці Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, температура вночі 15-21 градусів морозу, вдень 7-12 градусів морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 8-13, вдень 2-7 морозу, 10 січня вночі 6-12, вдень 1-6 градусів морозу.

11 січня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі 2-8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.

9-10 січня на дорогах України ожеледиця, I рівень небезпечності, додають в Укргідрометцентрі.

Вранці 8 січня Міненерго повідомляло, що через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні були знеструмлені майже 400 населених пунктів у 8 областях.



