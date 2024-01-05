Агентство відновлення попереджає про можливе обмеження руху через негоду

Через негоду, яка очікується в Україні найближчими днями, можливе перекриття або часткове обмеження руху для того, щоб розчистити сніг, повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у фейсбуці.



За його словами, обмеження можуть запровадити на таких основних дорогах:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.



Найближчими днями в Україні очікується значне погіршення погоди – зниження температури та опади. За даними Укргідрометцентру, причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.



У неділю, 7 січня, очікується сніг, вдень у центральних, східних та південних областях значний сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень у північній частині 8-13 градусів морозу, на решті території 1-6 градуси морозу, на Закарпатті та у південній частині 0-8 тепла.

У понеділок, 8 січня, у південній частині значний дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі та вдень 0-5 градусів морозу; у східних та центральних областях значний сніг, температура вночі та вдень 7-12 морозу; у західних та північних областях без опадів, температура вночі 12-20 морозу, вдень 8-15 морозу. На дорогах більшості областей ожеледиця.

