«Укренерго»: на тлі похолодання спостерігається стрімке збільшення споживання електроенергії

Національна енергетична компанія «Укренерго» заявляє про стрімке збільшення споживання електроенергії на тлі похолодання.

Як повідомляє пресслужба компанії в фейсбуці, вдень 8 січня – 13:00-14:00 – рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня – п’ятниці, 5 січня, на 13,4%.



В «Укренерго» причинами такої ситуації називають початок робочого тижня, значне посилення похолодання в усіх регіонах України, а також те, що в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень, попереджають у компанії.

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, енергетики закликають дотримуйтеся простих правил раціонального використання електроприладів упродовж дня:

вимкнути «зайве» світло в приміщеннях;

не вмикати вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску), а на роботі в обідню перерву не вмикати одночасно чайник та мікрохвильову піч;

вимкнути кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;

витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.

Вранці 8 січня Міненерго повідомляло, що через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів у 8 областях: найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях.

В Україні погіршується погода – знижується температура та збільшується кількість опадів. За даними Укргідрометцентру, причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.