Через погіршення погоди знеструмлені населені у 8 областях – Міненерго

Через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі, в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. «Найскладніша» ситуація у Дніпропетровській області, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

За даними пресслужби, у Кривому Розі без світла понад 15 тисяч абонентів. Котельні та помпові станції працюють на генераторах. Через обмороження ліній не працюють трамваї та тролейбуси.

У відомстві кажуть, що в Кіровоградській області знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях – 58 і 54 населених пунктів відповідно. Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла у Київській області.

«Аварійні бригади працюють. Графіки відключень електроенергії не застосовуються», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго уточнили, що станом на 9:00 годину дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Для покриття потреб споживачів та промисловості використовується електроенергія, вироблена українськими електростанціями, та імпорт із сусідніх країн.

Згодом енергетики повідомили, що станом на 9 ранку знеструмлені населені вже у 8 областях: найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях. Ситуація по областях наступна:

на Одещині внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів без напруги, це 68 тисяч споживачів;

Дніпропетровській області у результаті несприятливих погодних умов знеструмлено 126 населених пунктів (41,5 тисячі точок обліку);

на Миколаївщині без електропостачання через негоду 62 населених пункти;

у Кіровоградській області через негоду без електропостачання майже 12,5 тисячі клієнтів;

на Київщині внаслідок погіршення метеоумов знеструмлено майже 9 тисяч клієнтів;

у Донецькій області через бойові дії та негоду відключено від електропостачання 131 населений пункт;

у Хмельницькій області через складні метеоумови станом на 9:00 без електропостачання 7 населених пунктів;

Черкаській області через негоду без світла мешканці 1 населеного пункту;

з Запорізькій області з технічних причин знеструмлювалось 7,5 тисячі споживачів, з них заживлено 3,7 тисячі;

на Сумщині через технічні причини без електропостачання 9 населених пунктів;

на Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 2,7 тисячі споживачів. Триває огляд 4 населених пунктів, постраждалих від нових обстрілів.

Найближчими днями в Україні очікується значне погіршення погоди – зниження температури та опади. За даними Укргідрометцентру, причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

У понеділок, 8 січня, у південній частині значний дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі та вдень 0-5 градусів морозу; у східних та центральних областях значний сніг, температура вночі та вдень 7-12 морозу; у західних та північних областях без опадів, температура вночі 12-20 морозу, вдень 8-15 морозу. На дорогах більшості областей ожеледиця.