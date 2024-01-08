Міненерго: через негоду без світла залишаються понад 150 тисяч споживачів, найбільше – на Одещині

Енергетики станом на 16:00 відновили електропостачання майже для 18 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях, знеструмлених через негоду, але без світла ще залишаються понад 157 тисяч споживачів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«На жаль, негода не вщухає. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Станом на 16:00 найбільше потерпає Одещина – знеструмлено 279 населених пунктів. 250 населених пунктів без напруги – у Дніпропетровській області» – йдеться у повідомленні.



За даними відомства, на Миколаївщині без електропостачання 237 населених пунктів, на Кіровоградщині – 164, а на Запоріжжі – 48.

Вранці 8 січня Міненерго повідомляло, що через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів у 8 областях: найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях.

У найближчі дві доби переважно без опадів, але завтра, 9 січня, вночі у південних та південно-східних областях очікується сніг. За даними Укргідрометцентру, переважно температура вночі 15-21 градусів морозу, вдень 7-12 градусів морозу.