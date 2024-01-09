Енергетики кажуть про «рекордний» рівень споживання світла: до українців звернулись із проханням

У вівторок, 9 січня, в Україні фіксують рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон, йдеться в повідомленні «Укренерго».

Енергетики уточнили, що спеціалісти роблять «усе можливе», аби уникнути дефіциту в системі без застосування аварійної допомоги від інших держав.

«Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію», – додали в «Укренерго».

Зокрема, магазини та торгові центри закликали з 09:00 до 19:00 вимкнути вивіски та зменшити яскравість освітлення вітрин.

При цьому, побутових споживачів в «Укренерго» просять перенести використання прасок, електроплит і пилососів на вечірні години після 19:00 та на вихідні. Також радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів та при виході з кімнати вимикати світло.

Зранку 9 січня у Міненерго повідомили, що через негоду в Україні, яка не вщухає, в Україні знеструмлено 1025 населених пунктів.

Вранці 8 січня Міненерго казали, що через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів у 8 областях: найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях.

9 січня вночі у південних та південно-східних областях очікується сніг. За даними Укргідрометцентру, переважно температура вночі 15-21 градусів морозу, вдень 7-12 градусів морозу.