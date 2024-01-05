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Через потепління споживання електроенергії дещо знизилося, але залишається високим – «Укренерго»

Зараз електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, додає «Укренерго»
Зараз електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, додає «Укренерго»

Показники споживання електроенергії дещо знизилися на тлі зростання температури, заявив національний оператор «Укренерго» 5 січня.

«Вчора, 4 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 0,9% нижчим, ніж у середу 3 січня. Проте загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але створює додаткове навантаження на енергосистему», – повідомляє компанія.

Зараз електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, додає «Укренерго».

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За повідомленням, два енергоблоки теплових електростанцій та електроцентралей вийшли в аварійний ремонт, один із них вже повернувся в роботу.

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що російські війська атакували підстанцію і ТЕС.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.

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