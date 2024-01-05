Через потепління споживання електроенергії дещо знизилося, але залишається високим – «Укренерго»

Показники споживання електроенергії дещо знизилися на тлі зростання температури, заявив національний оператор «Укренерго» 5 січня.

«Вчора, 4 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 0,9% нижчим, ніж у середу 3 січня. Проте загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але створює додаткове навантаження на енергосистему», – повідомляє компанія.

Зараз електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, додає «Укренерго».

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За повідомленням, два енергоблоки теплових електростанцій та електроцентралей вийшли в аварійний ремонт, один із них вже повернувся в роботу.

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що російські війська атакували підстанцію і ТЕС.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.