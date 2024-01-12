Через негоду знеструмлені 229 населених пунктів – Міненерго

Через шквальний вітер і зниження температури в Україні знеструмлені 229 населених пунктів у 6 областях, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

У відомстві кажуть, що за добу енергетики повернули світло у 123 населені пункти. Повністю заживлено клієнтів на Одещині.

«Водночас у країні знову вирує негода: шквальний вітер, зниження температури, ожеледиця. Через погіршення метеоумов знеструмлено споживачів у трьох областях, де вже було ліквідовано наслідки попередньої негоди», – наголосили у відомстві.

Зокрема, на Сумщині станом на 9:00 без світла 28 населених пунктів, на Запоріжжі – 18, в Чернігівській області – 13. Всього на ранок через негоду залишаються без електропостачання 229 населених пунктів у шести областях. Найбільше – в Дніпропетровській області – 79, Кіровоградській – 51, на Миколаївщині 39 населених пунктів.

У Міненерго уточнили, що над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання працюють 121 бригада, 383 робітників, 135 одиниць техніки.

Станом на ранок 11 січня у Міненрго зазначали, що енергетики продовжують роботи щодо ліквідації аварій у мережах, спричинених негодою, протягом доби заживлено 248 населених пунктів.

Раніше «Укренерго» повідомила, що в Україні фіксують рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Енергетики уточнили, що спеціалісти роблять «усе можливе», аби уникнути дефіциту в системі без застосування аварійної допомоги від інших держав.