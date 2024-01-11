Через негоду без електропостачання залишається 281 населений пункт – Міненерго

Станом на 11 січня енергетики продовжують роботи щодо ліквідації аварій у мережах, спричинених негодою, протягом доби заживлено 248 населених пунктів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

За даними відомства, у Дніпропетровській області світло повернули 58 населеним пунктам, 73 – в Одеській, 37 – у Кіровоградській, дали напругу 43 населеним пунктам на Миколаївщині. Повністю відновили електропостачання в населених пунктах, знеструмлених через негоду, у Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях, уточнили енергетики.

«Через обледеніння та падіння опор, обрив ліній електропередачі, негоду залишається без електропостачання 281 населений пункт: у Дніпропетровській області – 128, Кіровоградській – 70, на Миколаївщині і Одещині – 56 і 27 населених пунктів відповідно»,– зазначають у Міненерго.

Над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання продовжують працювати 117 бригад, 355 робітників, 135 одиниць техніки.

Раніше «Укренерго» повідомила, що в Україні фіксують рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Енергетики уточнили, що спеціалісти роблять «усе можливе», аби уникнути дефіциту в системі без застосування аварійної допомоги від інших держав.