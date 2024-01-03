У Британії виробництво електроенергії з викопного палива скоротилося до рівня 1957 року – дослідження

У Великій Британії виробництво електроенергії з використанням викопного палива впало у 2023 році до найнижчого рівня за майже 70 років, показало дослідження, оприлюднене спеціалізованим сайтом Carbon Brief.

Згідно з цими результатами, в 2023 році з вугілля, газу і нафти виробили 104 терават-години електроенергії, що востаннє спостерігалося в 1957 році – це на 22% менше, ніж у 2022 році.

Виробництво електроенергії з викопного палива впало на дві третини з моменту досягнення найвищого значення в 2008 році – такий результат спричинений як бумом відновлюваних джерел енергії, так і скороченням попиту на електроенергію.

У 2023 році вироблена з викопного палива електроенергія становила близько третини загальних постачань у Великій Британії, сягнувши найнижчої частки за всю історію. Джерела енергії з низьким вмістом вуглецю становили 56%, із них відновлювані – 43%, а атомні – 13%.

Британія прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року та має на меті отримувати 95% електроенергії з джерел з низьким вмістом вуглецю до 2030 року, а до 2035 року планує повністю декарбонізувати цей сектор.

Проте торік прем’єр-міністр Ріші Сунак пом’якшив політику, спрямовану на досягнення Великою Британією нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. Серед іншого, він відклав заборону на продаж бензинових і дизельних автомобілів на пʼять років – до 2035-го.