Кліматичний саміт ООН продовжили через відмову низки країн підписати підсумкову заяву

Кліматичний саміт ООН (COP28) продовжили через відмову низки країн підписати підсумкову заяву, повідомляють видання The Guardian, DW та агенція Reuters.

«Конференцію ООН з питань зміни клімату (COP28) буде продовжено через те, що її учасники не змогли погодити підсумкову заяву», – йдеться в повідомленні заходу.

За повідомленнями, понад сто країн не погодились із підсумковим планом боротьби зі зміною клімату, який представила країна-господиня саміту ОАЕ. Серед тих, хто виступив проти – країни Океанії, існуванню яких зміна клімату загрожує буквально, а також США, Канада, Великобританія, Японія, Австралія та Бразилія.

Зокрема, ОАЕ запропонували вісім варіантів дій, які країни «можуть» здійснити для зменшення викидів. Один із них – «скорочення споживання та виробництва викопного палива» для досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. Викиди парникових газів при спалюванні викопного палива є основною причиною глобального потепління.

Країни, які відмовилися підписувати такий план, наполягають на включенні до нього «поетапної відмови» від вугілля, нафти та газу. Це необхідно для утримання глобального потепління в межах 1,5°C, які вчені вважають критичними для людства.

Підвищення глобальної температури збільшує частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ, включаючи повені, посухи, лісові пожежі, шторми, хвилі холоду та спеки. Через стихійні лиха страждають і вмирають люди і тварини.

За даними агенції Reuters, проти включення «поетапної відмови» до підсумкової угоди виступала група країн, зокрема Росія, Іран та Ірак.

Також Reuters з посиланням на джерела пише, що Саудівська Аравія – член групи нафтоекспортерів ОПЕК, як і ОАЕ, – вимагала взагалі прибрати згадку про викопне паливо з підсумкового документа. Крім того, голова ОПЕК Хайсам аль-Гайс закликав членів групи відхилити будь-яку угоду щодо викопного палива.

Заява за підсумками конференції має бути схвалена всіма країнами-учасницями саміту, а їх близько двохсот. Після цього країни мають вжити заходів щодо його реалізації на національному рівні.