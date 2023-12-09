Азербайджан може прийняти кліматичний саміт ООН наступного року

Азербайджан може наступного року прийняти саміт ООН зі зміни клімату, заявив 9 грудня міністр екології країни Мухктар Бабаєв.

За його словами, «загальний консенсус» щодо цього рішення був досягнутий після того, як Баку досяг політичної угоди з цього приводу із сусідніми країнами.

7 грудня Азербайджан заявив, що досягнення угоди з Вірменією збільшило шанси Баку на проведення саміту. Єреван заявив, що не накладатиме вето на кандидатуру Азербайджану в цьому питанні.

Дипломатичні джерела повідомили агенції Reuters, що, як очікується, кандидатура Азербайджану отримає підтримку інших країн, хоча це питання все ще є предметом переговорів на кліматичному саміті COP28 у Дубаї.

Раніше Росія заявила, що накладе вето на заявку будь-якої країни-члена ЄС прийняти у себе захід.

Азербайджан є важливим виробником нафти та природного газу та членом групи ОПЕК+. Це був би другий рік поспіль, коли захід проводився б виробником нафти. Цього року COP28 приймали Об’єднані Арабські Емірати.