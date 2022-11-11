США виділять 100 мільйонів доларів на кліматичні програми в Африці – Байден

У єгипетському місті Шарм-еш-Шейху триває всесвітній кліматичний саміт СОР27. У ньому беруть участь представники практично всіх країн світу, причому 90 із них представляють глави держав.

11 листопада на саміті виступив президент США Джо Байден. Він нагадав, що торік США знову приєдналися до Паризької кліматичної угоди 2015 року, з якої вийшли пʼять років тому, і що влітку Конгрес ухвалив акт про скорочення інфляції, завдяки якому впродовж найближчих десятиліть вкладе в програми енергетичної безпеки та боротьби зі зміною клімату 369 мільярдів доларів.

Також президент повідомив, що США виділять 100 мільйонів доларів на програми адаптації: системи раннього попередження в Африці, продуктову безпеку та створення в Єгипті нового навчального центру, який готуватиме фахівців із переходу на відновлювані джерела енергії для всього африканського континенту. Байден покритикував Росію за створення дефіциту енергоносіїв та зростання цін на них.

Раніше на відкритті саміту генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш заявив, що людство поки що недостатньо бореться з глобальним потеплінням. «Ми на шляху до кліматичного пекла – і тиснемо на газ», - попередив він. Ґутерріш закликав країни світу укласти кліматичний пакт про повсюдне скорочення викидів парникових газів та перехід на екологічні джерела енергії та низьковуглецеві технології.

Президент України Володимир Зеленський виступав на саміті онлайн. Він наголосив, що ефективна боротьба за клімат можлива лише за умов миру, і нагадав, що російське військове вторгнення в Україну викликало хаос у світовому енергопостачанні, що змусило багато країн повернутися до використання вугільних електростанцій, глобальне зростання цін на харчі та завдає значної шкоди українським лісам. Він запропонував створити глобальну платформу щодо оцінки впливу воєнних дій у світі на клімат.

Всесвітні кліматичні саміти, які також називають конференціями ООН з проблем зміни клімату, відбуваються щорічно з 1992 року. Цього року в саміті беруть участь представники 190 країн – членів ООН, а також представники більш як 1700 неурядових організацій.