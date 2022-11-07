«Людство має вибір: співпрацювати або загинути» – очільник ООН про кліматичну кризу

Викиди парникових газів у світі продовжують наростати, загострюючи кризу змін клімату, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш на кліматичному саміті COP27 7 листопада.

У своїй промові він закликав до термінових кроків для протидії змінам клімату.

«Війна в Україні й інші конфлікти спричинили багато кровопролиття, насильства та мали значний вплив на весь світ. Але ми не можемо прийняти те, що наша увага не зосереджена на кліматичних змінах. Звісно, ми маємо працювати разом, аби підтримувати мирні зусилля та припинити ці величезні страждання. Але зміни клімату – на іншому часовому проміжку, на іншому масштабі», – заявив він.

Читайте також: Метеорологи назвали період 2015–2022 років найтеплішим за весь час спостережень

Ґутерріш вказав на наукові дані, за якими «будь-яка надія обмежити підвищення температури до 1,5 градусів означає досягнення глобальних нульових викидів до 2050 року». Водночас людство «небезпечно близько до точки неповернення».

Він закликав ухвалити Кліматичний пакет солідарності, який передбачатиме обмеження викидів газів у відповідності до поставленої мети.

Голова ООН закликав дві найбільші економіки світу – Сполучені Штати та Китай – взяти на себе «особливу відповідальність» для втілення такого пакту в життя.

Читайте також: Звіт ООН: зміни клімату погіршуються і прискорюються

«Це наша єдина надія досягнути кліматичних цілей. Людство має вибір: співпрацювати або загинути. Це буде або Кліматичний пакт солідарності, або Колективний пакет суїциду», – додав він.

Кліматичний саміт ООН, COP27, відкрився 6 листопада в Шарм-ель-Шейху в Єгипті на тлі зростаючих закликів до багатих країн виплатити компенсацію бідним країнам, найбільш вразливим до зміни клімату.