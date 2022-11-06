У Єгипті стартує кліматичний саміт COP27

Кліматичний саміт ООН, COP27, відкривається 6 листопада в Шарм-ель-Шейху в Єгипті на тлі зростаючих закликів до багатих країн виплатити компенсацію бідним країнам, найбільш вразливим до зміни клімату.

Очікується, що на COP27 дипломати з понад 130 країн виступатимуть за створення спеціального фонду фінансування збитків.

Саміт триватиме до 18 листопада.

Цього тижня ЮНЕСКО опублікувало нові дані, які свідчать про прискорене танення льодовиків на об’єктах всесвітньої спадщини, причому льодовики на третині цих об’єктів, за даними структури ООН, зникнуть до 2050 року.

Інші дві третини ще можна врятувати, якщо підвищення глобальної температури не перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, наголосили в ЮНЕСКО і додали, що COP27 відіграватиме вирішальну роль у пошуку рішень цієї проблеми.