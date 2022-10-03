Мільйони людей без електроенергії, підтоплене узбережжя, руйнування: США долають наслідки урагану «Ієн»

Ураган «Ієн», який 28 вересня вдарив по узбережжю США, забрав життя майже сотні людей і залишив без електропостачання понад мільйон жителів штатів Флорида, Північна та Південна Кароліна, Вірджинія. Наразі, у районах, по яких вдарила стихія, готуються розпочинати відновлювальні роботи. Ще не з усіх підтоплених місць зійшла вода. Збитки, попередньо, оцінюються у десятки мільйонів доларів.

Зростає кількість повідомлень про жертви урагану «Ієн» у США по мірі того, як стихає штормовий вітер, відступає вода, а рятувальні бригади просуваються вглиб територій, які були відрізані стихією від зовнішнього світу.

На ранок 3 жовтня, як повідомляє NBC News, кількість підтверджених випадків загибелі людей внаслідок стихійного лиха у США збільшилася до 87. більшість із них – у Флориді.

«Ми завчасно задіяли безпрецедентно великий резерв сил для проведення пошуково-рятувальних операцій», – заявила голова Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Діана Крісвелл.

Досі немає зв'язку із понад десятьма тисячами людей. Влада сподівається, що вони перебули ураган у сховищах, а на зв'язок не можуть вийти через проблеми з електропостачанням.

Як це було?

Ураган «Ієн» вдарив по суходолу Флориди о 15:05 за часом Східного узбережжя в районі бар'єрного острова Кайо-Коста на захід від міста Форт-Майерс.

Він набрав сили урагану 4-ї категорії з вітром, що досягає швидкості 241 км на годину, повідомили в Американському національному центрі ураганів, що лише на 11 одиниць менше від найпотужнішого шторму 5-ї категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Губернатор штату Флорила Рон ДеСантіс повідомив, що штормовий вітер «Ієну» викликав небезпечне для життя людей швидке затоплення узбережжя морською водою.

У деяких місцях хвилі досягали висоти у 3,7 метра. Крім цього все супроводжувалося ще проливними зливами і грозами.

«Це історична подія, про яку ми будемо говорити ще багато років», – сказав Кен Грем, директор Національної метеорологічної служби.

Ураган перетворив звичайне ідилічне узбережжя Флориди з кілометрами піщаних пляжів і курортними містами в зону стихійного лиха.

Через годину після виходу «Ієн» на сушу в соціальних мережах і на місцевих телеканалах з'явилися відео, на яких видно, як вода затоплює населені пункти, а у деяких місцях хвилі накривають дахи будинків.

У місті Форт-Майерс-Бич вода поруйнувала будинки, і понесла їх разом із автомобілями далі. А хтось із жителів міста зафільмував молоду акулу, яка плавала вулицею.

За повідомленням комунальних служб, ураган «Ієн» призвів до відключення електропостачання для 1,1 мільйона житлових будинків і підприємств.

Байден: цей ураган один із найбільш руйнівних

Президент США Джо Байден заявив, що ураган «Ієн», ймовірно, за своїми наслідками може стати одним із найбільш руйнівних.

«Ми починаємо оцінювати масштаби руйнувань у Флориді, які, ймовірно, можуть стати одними із найстрашніших в історії країни», – написав Байден у своєму акаунті в Twitter.

Президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден 5жовтня об'їдуть постраждалі райони Флориди, а у понеділок відвідають Пеурто-Ріко, де сотні тисяч мешканців залишаються без електроенергії вже два тижні, відколи на острів обрушився ураган «Фіона», що завдав шкоди також у узбережжю Канади.

Перед тим, як вдарити по США, ураган «Ієн» викликав колапс на Кубі, знеструмивши острів і завдавши масштабних руйнувань.

Експерти кажуть, що ураган «Ієн» можна прирівняти до найсильніших штормів, що коли-небудь вирував на західному узбережжі Флориди. Швидкість поривів вітру була аналогічна тій, яку фіксували під час урагану «Чарлі» у 2004 році.