Звіт ООН: зміни клімату погіршуються і прискорюються

Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ситуація з потеплінням погоди на Землі і підвищенням рівня моря погіршується, і відбувається це швидше, ніж раніше.

У своєму щорічному звіті про стан клімату метеорологічне агентство ООН 6 листопада заявило, що підвищення рівня моря за останнє десятиліття було вдвічі більшим, ніж у 1990-х роках, а з січня 2020 року темпи ще більше зросли.

Від початку десятиліття рівень моря піднімався на 5 міліметрів на рік порівняно з 2,1 міліметра в 1990-х роках.

За даними ВМО, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень.

Цього тижня ЮНЕСКО опублікувало нові дані, які свідчать про прискорене танення льодовиків на об’єктах всесвітньої спадщини, причому льодовики на третині цих об’єктів, за даними структури ООН, зникнуть до 2050 року.

Інші дві третини ще можна врятувати, якщо підвищення глобальної температури не перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, наголосили в ЮНЕСКО і додали, що COP27 відіграватиме вирішальну роль у пошуку рішень цієї проблеми.

6 листопада в Єгипті відкривається кліматичний саміт ООН, COP27.