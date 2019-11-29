Європарламент оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію

Європарламент оголосив надзвичайну кліматичну і екологічну ситуацію. За відповідну резолюцію 28 листопада проголосували депутати. Документ не носить обов’язкового характеру.

Депутати рекомендували Єврокомісії простежити, щоб усі законодавчі та бюджетні рішення відповідали меті Паризької угоди – не допустити глобального потепління більше ніж на півтора градуси Цельсія.

Європарламент також закликав ООН на конференції з клімату в Мадриді в грудні взяти зобов’язання скоротити виділення парникових газів на 55 відсотків до 2030 року. Депутати в резолюції попросили Єврокомісію включити в загальну систему обміну квотами газової емісії мореплавство.

Депутати зазначили, що країни Євросоюзу з 2020 року повинні подвоїти свої вклади в міжнародний Зелений кліматичний фонд і припинити субсидувати викопне паливо.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у 2018 році концентрація вуглекислого газу перевищила на 47 відсотків рівень доіндустріальної епохи (стадія розвитку суспільства до середини XVIII століття).