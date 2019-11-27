Хто є хто в новій Європейській комісії?

Брюссель – Нова Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляйен розпочне свою роботу 1 грудня. Крім жінки на чолі цього вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу, у цьому складі комісії буде найбільша кількість жінок.

Ось перелік ключових гравців свого роду «уряду ЄС», що складається з 27 членів, а також перелік питань, якими вони будуть займатися протягом свого п'ятирічного терміну.

Клімат, сільське господарство, рибальство та енергетика

Голландець Франс Тиммерманс із лівої політичної фракції Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) буде відповідальним за «Європейську Зелену угоду», що є одним із пріоритетів нової комісії, оскільки має на меті підвищити ефективність роботи ЄС у сфері зміни клімату.

Цьому 58-річному поліглоту, який йде другим номером після голови Урсули Фон дер Ляйєн, буде допомагати поляк Януш Войцеховський, який отримає портфель з питань сільського господарства, Адіна Валеан з Румунії, яка буде відповідальна за транспорт та колишній міністр економіки Естонії Кадрі Сімсон, новий комісар з питань енергетики.

29-річний Віргініюс Сінкявічюс з Литви отримає портфель з питань навколишнього середовища, океанів та риболовства.

Конкуренція і цифрова економіка

Маргрет Вестагер з Данії зберігає за собою портфель з питань конкуренції, де вона створила застрашливу репутацію протягом останніх п'яти років через свої суперечки з гігантами Кремнієвої долини. Її повноваження збільшаться у зв’язку з додатковою роботою з цифрових питань. Вона також виконуватиме функції «виконавчого віце-президента» разом із Тіммермансом та Валдісом Домбровскісом з Литви.

Вестагер буде тісно співпрацювати з 64-річним Тьєррі Бретоном, колишнім генеральним директором ІТ-групи Atos, який буде відповідати за звіти щодо єдиного європейського ринку, а також промислової політики, оборонних витрат та космічної індустрії.

Марія Габріель з Болгарії, яка раніше була уповноваженою комісаром з питань цифрової економіки, де вона відзначилася своєю роботою проти дезінформації в Інтернеті, нині буде відповідати за питання інновацій та молоді.

Фінанси, зайнятість, економіка та торгівля

Латвієць Валдіс Домбровскіс, віце-президент попереднього складу комісії, де він відповідав за питання пов’язані з євро, стає комісаром з фінансових послуг, якому доручили створити «економіку, що працює для людей».

У цьому завданні він може розраховувати на допомогу комісара економіки Паоло Гентілоні з Італії, комісара з питань працевлаштування Ніколаса Шміта з Люксембурга та комісара Елізу Феррейра від Португалії, яка відповідатиме за «інтеграцію та реформи».

Мабуть, найважливішою фігурою в підрозділі Домбровскіса буде Філ Гоґан з Ірландії, колишній комісар з питань сільського господарства, який тепер займатиметься питаннями торгівлі і стане ключовою особою в переговорах щодо відносин ЄС з Британією після «Брекзиту».

Для мене честь бути затвердженим на посаду комісара з питань торгівлі ЄС 2019-2024! Дякую Комітету з питань торгівлі Європейського парламенту за довіру.

Зовнішні політика, розвиток і розширення ЄС

Міністр закордонних справ Іспанії зі стажем Жозеп Боррель бере на себе відповідальність за дипломатію Європейського союзу у якості представника високого рангу з питань зовнішньої політики та посаду віце-президента, пообіцявши приділити особливу увагу відносинам із сусідами ЄС на сході.

Йому допомагатиме новий комісар уповноважений з питань політики сусідства та розширення Європейського союзу Олівер Варгелій з Угорщини, який керуватиме сферою відносин з можливими новими країнами-членами ЄС. Також з ними співпрацюватиме Ютта Урпілайнен з Фінляндії, яка займається міжнародним розвитком, разом зі словенцем Янезом Ленарчичем, новим комісаром з питань громадянського захисту та гуманітарної допомоги.

«Життєвий шлях», здоров’я, рівність

Маргаритис Шинас з Греції займатиметься програмою «Забезпечення нашого європейського життєвого шляху», що охоплює питання міграції, безпеки та освіти. Назву було змінено із «Захист нашого європейського життєвого шляху» після скарг щодо того, що назва асоціюється з ультраправим популізмом.

Стелла Кіріакідес з Кіпру займе сферу охорони здоров'я, тоді як Гелена Даллі з Мальти отримує портфель з питань рівності, а Ілва Йоганссон зі Швеції займатиметься питаннями з області внутрішніх справ.

Юстиція, прозорість

Віра Йоурова з Чехії, яка є колишнім комісаром з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності, тепер буде відповідати за «цінності та прозорість», замість неї комісаром з питань юстиції буде колишній міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

Я дуже рада, що склад Єврокомісії щойно був схвалений Європарламентом! Це сильний сигнал, що Європа готова взяти на себе головну роль у сучасних викликах. Не можу дочекатися стати частиною команди як віце-президент з питань цінностей та прозорості.

Інші

Йоганнес Ган з Австрії, колишній комісар з питань політики сусідства та розширення, отримає портфель з питань бюджету.

Марош Шефкович зі Словаччини буде відповідальним за міжінституційні відносини трьох конкуруючих центрів влади – комісії, Європарламенту та Європейської ради, яка представляє країни-члени.

Дубравка Шуйца, колишній мер хорвацького міста Дубровніка, отримає портфель з питань демократії та демографії.

Ми готові. Але найголовніше, що Європа готова. За роботу.