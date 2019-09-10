Брюссельський блог: зміни насуваються для сусідів ЄС, включно з Україною

(Рубрика «Точка зору»)

Брюссель – Президент Європейської комісії Урзула фон дер Лаєн представила свою нову команду в Брюсселі, і це може ознаменувати важкі часи для політики сусідства ЄС і майбутнього розширення Євросоюзу.

Ласло Трочаньї як міністр юстиції Угорщини вживав кроків, які спонукали ЄС розпочати перевірку його країни на відповідність стандартам демократії і верховенства права. Тепер він буде відповідати в ЄС за поширення європейських цінностей і верховенства права в країнах Західних Балкан і таких державах, як Україна, Грузія й Молдова.

Як політичний союзник прем’єра Віктора Орбана, Трочаньї стояв на чолі змін у правовій системі в Угорщині останніми роками, які гостро критикували в Брюсселі як такі, що послаблюють верховенство права, адже давали урядові більше прав на призначення суддів і контроль за фінансами судів.

Трочаньї також стояв за кроками, які полегшили кримінальне переслідування неурядових організацій, що допомагали біженцям і мігрантам, а також прописував положення в законодавстві про вищу освіту, які змусили Центрально-Європейський університет залишити Угорщину.

Вже довший час Брюсселем циркулювали чутки, що посаду комісара з розширення можуть скасувати, бо апетит до розширення клубу зменшується з року в рік

Можна, звісно, подивитись на речі і з більш оптимістичної точки зору. Призначення Трочаньї до Єврокомісії означає, що посада комісара ЄС із політики сусідства й переговорів про розширення все ще існуватиме в Єврокомісії.

Вже довший час Брюсселем циркулювали чутки, що посаду комісара з розширення можуть скасувати, бо апетит до розширення клубу – особливо в таких ключових країнах, як Франція й Нідерланди, – зменшується з року в рік.

Через те, що іспанець Жозеп Боррель, як очікується, займе посаду координатора європейської дипломатії після Федеріки Моґеріні, було бажано, аби «східняк» – себто представник східних членів ЄС – зайняв посаду комісара з політики сусідства і розширення. Бо ж від Борреля очікують, що він сфокусує більшу увагу на Середземномор’ї й Латинській Америці.

Але дати цю посаду найбільш суперечливому номінантові з усіх 27 (по одному від кожної країни ЄС мінус Британія, яка залишить ЄС незабаром) є найближчим кроком до майже скасування посади.

Особливо коли врахувати, кого ще пророчили на цю посаду. А це – словенець Янез Ленарчич, болгарка Марія Ґабріел і чинний комісар Йоганнес Ган.

Європарламент уже грав м’язами у минулому і усував принаймні одного кандидата зі списку, пропонованого президентом Єврокомісії

Критики обіцяють «підсмажити» Трочаньї під час слухань у комітеті Європарламенту, і ще не відомо, чи його кандидатуру затвердять.

Європарламент уже грав м’язами у минулому і усував принаймні одного кандидата зі списку, пропонованого президентом Єврокомісії.

Все вказує на те, що євродепутати можуть зробити те саме з Трочаньї.

Угорщина вже роками розлючує Брюссель своїми діями в плані послаблення верховенства права, а членство владної в Угорщині партії «ФІДЕС» у Європейській народній партії було припинене, а відтак вона не може спиратися на підтримку європейських партій-сестер.

У своєму листі на ім’я Трочаньї Урзула фон дер Лаєн заявила, що в стосунку до Західних Балкан його роль полягатиме у «прискоренні структурних та інституційних реформ, із сильним наголосом на засади верховенства права, економічного розвитку й реформи державної служби», а також «підтримці всіх зусиль у боротьбі з корупцією в усьому регіоні і підтримці зусиль щодо добросусідства і врегулювання двосторонніх суперечок» між країнами.

У Києві, Тбілісі, Кишиневі і в країнах Західних Балкан сподіватимуться, що євродепутати зроблять ретельну перевірку кандидатури Трочаньї

Так само в питанні «Східного партнерства» Трочаньї мав би «зосередитись на невирішених питаннях нинішнього плану дій – зокрема верховенстві права, боротьбі з корупцією і ролі незалежних ЗМІ та громадянського суспільства».

Для людини, яка донедавна представляла уряд, який критикували за затикання рота ЗМІ, судам і опозиції, а також за двосторонні проблеми у відносинах із Україною та іншими сусідами через питання національних меншин і надання прихистку македонському політикові-втікачу, – усього цього забагато як для такої кандидатури угорця.

Уряди в Києві, Тбілісі, Кишиневі і в країнах Західних Балкан сподіватимуться, що депутати Європарламенту зроблять ретельну перевірку цієї кандидатури, бо осінь стане холоднішою вже через кілька тижнів.