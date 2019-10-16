Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Жовтень 2019, Київ 22:14
Новини | Міжнародні

Європарламент відклав початок роботи Єврокомісії

Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн не почне роботу 1 листопада

Дивитись коментарі

Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн почне роботу не 1 листопада, як оголошувалося раніше, а 1 грудня. Про це повідомив офіційний представник Європарламенту Жауме Дук.

Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, яких запропонувала фон дер Ляєн.

«Парламент, який бажає проголосувати вчасно, щоб дозволити новій комісії розпочати свою роботу 1 грудня, просить про якнайшвидше висунення трьох нових членів комісії», – повідомив Дук.

Таким чином продовжено діяльність Єврокомісії на чолі з Жан-Клодом Юнкером.

/**/ /**/ /**/ Дотеперішній міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку Європейський парламент обрав на посаду президента наступної Європейської комісії
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ключові посади в майбутній Єврокомісії та інтереси України. Чого очікувати?

17-18 жовтня на саміті ЄС зберуться голови держав чи урядів усіх 28 країн-членів ЄС, президент Європейської ради і президент Єврокомісії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG