Нова лідерка Єврокомісії: санкції проти Росії треба продовжувати, Кремль не прощає слабкості

Новообрана очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн підтримала продовження політики санкцій ЄС проти Росії.
«Ми є свідками багато в чому ворожої політики з боку Москви», – заявила вона в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, оприлюдненому 18 липня. На це фон дер Лаєн запропонувала відповідати з позиції сили.
«Кремль не прощає ніякої слабкості. З нашої позиції сили ми повинні підтримувати санкції і в той же час пропонувати діалог», – сказала новообрана очільниця Єврокомісії.
Відповідаючи на питання про вплив Росії в Європі, політик заявила, що в Євросоюзу є способи впоратися з цією проблемою.
Вона додала, що Євросоюз вдосконалюється в ліквідації наклепницьких кампаній з боку Росії в медіа і соціальних мережах. «Наша перевага, як демократій, полягає в тому, щоб відповідати прозорістю, свободою преси і відкритою дискусією», – додала Урсула фон дер Лаєн.
Фон дер Лаєн була обрана на посаду голови Європейської комісії 16 липня. Колишній міністр оборони Німеччини стала першою жінкою, яка очолила найвищий орган виконавчої влади в Євросоюзі. Вона вступить на посаду на початку листопада.
Довідка
Урсула фон дер Лаєн народилася 8 жовтня 1958 року в передмісті Брюсселя. Там же провела перші 13 років свого життя – до 1971 року, коли її батько Ернст Альбрехт – згодом прем’єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія – працював на керівній посаді в Єврокомісії.
Урсула вільно володіє французькою і англійською мовами.
Рік навчалася в Лондонській школі економіки, після чого змінила фах на медицину. 1987 закінчила Медичну школу Ганновера. Закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті в 1991 році, отримавши докторський ступінь з медицини.
Приватне життя:
У 1986 році вийшла заміж за Гайко фон дер Лаєна – він бізнесмен і професор медицини, нащадок древнього роду майстрів шовкового ткацтва. Подружжя має 7 дітей (5 дівчат і 2 хлопців), народжених між 1987 і 1999 роками.
Політична кар’єра:
У 1990 році, Урсула фон дер Лаєн стала членом Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС).
2005 – 2009: міністр у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді;
2009 – 17 грудня 2013: міністр праці та суспільних справ;
17 грудня 2013 отримала посаду міністра оборони (перша жінка на цій посаді).
Цитати:
- «Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра – маєш що робити»;
- «Майбутнє починається вдома»;
- «Ми всі знаємо, що телебачення робить товстим, дурним, сумним і жорстоким».
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