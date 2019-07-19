Нова лідерка Єврокомісії: санкції проти Росії треба продовжувати, Кремль не прощає слабкості

Новообрана очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн підтримала продовження політики санкцій ЄС проти Росії.

«Ми є свідками багато в чому ворожої політики з боку Москви», – заявила вона в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, оприлюдненому 18 липня. На це фон дер Лаєн запропонувала відповідати з позиції сили.

«Кремль не прощає ніякої слабкості. З нашої позиції сили ми повинні підтримувати санкції і в той же час пропонувати діалог», – сказала новообрана очільниця Єврокомісії.

Відповідаючи на питання про вплив Росії в Європі, політик заявила, що в Євросоюзу є способи впоратися з цією проблемою.

Вона додала, що Євросоюз вдосконалюється в ліквідації наклепницьких кампаній з боку Росії в медіа і соціальних мережах. «Наша перевага, як демократій, полягає в тому, щоб відповідати прозорістю, свободою преси і відкритою дискусією», – додала Урсула фон дер Лаєн.

Фон дер Лаєн була обрана на посаду голови Європейської комісії 16 липня. Колишній міністр оборони Німеччини стала першою жінкою, яка очолила найвищий орган виконавчої влади в Євросоюзі. Вона вступить на посаду на початку листопада.