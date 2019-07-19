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19 Липень 2019, Київ 14:05
Новини | Міжнародні

Нова лідерка Єврокомісії: санкції проти Росії треба продовжувати, Кремль не прощає слабкості

«З нашої позиції сили ми повинні підтримувати санкції і в той же час пропонувати діалог», – сказала новообрана очільниця Єврокомісії

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Новообрана очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн підтримала продовження політики санкцій ЄС проти Росії.

«Ми є свідками багато в чому ворожої політики з боку Москви», – заявила вона в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, оприлюдненому 18 липня. На це фон дер Лаєн запропонувала відповідати з позиції сили.

«Кремль не прощає ніякої слабкості. З нашої позиції сили ми повинні підтримувати санкції і в той же час пропонувати діалог», – сказала новообрана очільниця Єврокомісії.

Відповідаючи на питання про вплив Росії в Європі, політик заявила, що в Євросоюзу є способи впоратися з цією проблемою.

Вона додала, що Євросоюз вдосконалюється в ліквідації наклепницьких кампаній з боку Росії в медіа і соціальних мережах. «Наша перевага, як демократій, полягає в тому, щоб відповідати прозорістю, свободою преси і відкритою дискусією», – додала Урсула фон дер Лаєн.

Фон дер Лаєн була обрана на посаду голови Європейської комісії 16 липня. Колишній міністр оборони Німеччини стала першою жінкою, яка очолила найвищий орган виконавчої влади в Євросоюзі. Вона вступить на посаду на початку листопада.

Довідка

Урсула фон дер Лаєн народилася 8 жовтня 1958 року в передмісті Брюсселя. Там же провела перші 13 років свого життя – до 1971 року, коли її батько Ернст Альбрехт – згодом прем’єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія – працював на керівній посаді в Єврокомісії.

Урсула вільно володіє французькою і англійською мовами.

Рік навчалася в Лондонській школі економіки, після чого змінила фах на медицину. 1987 закінчила Медичну школу Ганновера. Закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті в 1991 році, отримавши докторський ступінь з медицини.

Приватне життя:

У 1986 році вийшла заміж за Гайко фон дер Лаєна – він бізнесмен і професор медицини, нащадок древнього роду майстрів шовкового ткацтва. Подружжя має 7 дітей (5 дівчат і 2 хлопців), народжених між 1987 і 1999 роками.

Політична кар’єра:

У 1990 році, Урсула фон дер Лаєн стала членом Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС).

2005 – 2009: міністр у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді;

2009 – 17 грудня 2013: міністр праці та суспільних справ;

17 грудня 2013 отримала посаду міністра оборони (перша жінка на цій посаді).

Міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини

Цитати:

  • «Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра – маєш що робити»;
  • «Майбутнє починається вдома»;
  • «Ми всі знаємо, що телебачення робить товстим, дурним, сумним і жорстоким».

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