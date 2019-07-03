Чи стане першим лідером-жінкою Єврокомісії перша леді Бундесверу

Міністр оборони Німеччини, керівник Бундесверу Урсула фон дер Лаєн, яку номінували на посаду голови Європейської комісії, може очолити цей брюссельський офіс, якщо таку пропозицію підтримає Європарламент. Після гарячих дебатів кадидатуру фон дер Лаєн на посаду, яку досі обіймав Жан-Клод Юнкер, запропонував голова Європейської ради Дональд Туск, а раніше, 2 липня, за повідомленнями європейських ЗМІ, ця пропозиція пролунала від президента Франції Емманюєля Макрона.

Сама кандидатка написала у своєму Твіттері, що для неї це велика честь – бути номінованою на посаду президента Європейської комісії.

​Хто ж така Урсула фон дер Лаєн?

Довідка Урсула фон дер Лаєн народилася 8 жовтня 1958 року в передмісті Брюсселя. Там же провела перші 13 років свого життя – до 1971 року, коли її батько Ернс Альбрехт – колишній прем’єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія – працював на керівній посаді в Єврокомісії. Урсула вільно володіє французькою і англійською мовами. Рік навчалася в Лондонській школі економіки, після чого змінила фах на медицину. 1987 закінчила Медичну школу Ганновера. Закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті в 1991 році, отримавши докторський ступінь з медицини. Приватне життя: У 1986 році вийшла заміж за Гайко фон дер Лаєна – він бізнесмен і професор медицини, нащадок древнього роду майстрів шовкового ткацтва. Подружжя має 7 дітей (5 дівчат і 2 хлопців), народжених між 1987 і 1999 роками. Політична кар’єра: У 1990 році, Урсула фон дер Лаєн стала членом Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС). 2005 – 2009: міністр у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді; 2009 – 17 грудня 2013: міністр праці та суспільних справ; 17 грудня 2013 отримала посаду міністра оборони (перша жінка на цій посаді). Цитати: «Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра – маєш що робити»;

«Майбутнє починається вдома»;

«Ми всі знаємо, що телебачення робить товстим, дурним, сумним і жорстоким».

Якщо кандидатуру Урсули фон дер Лаєн підтримає Європарламент, вона буде першою жінкою на посаді президента Єврокомісії.

Як і свого часу, в грудні 2013 року, вона стала першою жінкою, яка очолила Міністерство оборони Німеччини.

До зміни керівника Міністерства оборони кар’єра амбіційної німецької жінки-політика була гладкою і бездоганною.

Кар’єрне зростання

Мати семи дітей спершу 4 роки поспіль (2005–2009) обіймала посаду міністра у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді. Її успіхами на цій посаді називають запровадження грошової допомоги батькам і підтримку з боку федерального уряду догляду за дітьми.

У той час на одному з ефірів на телебаченні вона заявила: «Майбутнє починається вдома».

Як міністр праці та суспільних прав – протягом наступних 4 років (2009–2013) фон дер Лаєн приділяла велику увагу проблемам безробіття. «Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра – маєш що робити» – говорила вона в інтерв’ю виданню Stern у 2010 році.

Урсула фон дер Лаєн як політик переважно завжди лояльна до канцлера Анґели Меркель, для якої вона завжди була надійною підтримкою – у Кабінеті міністрів та на з’їздах партії ХДС. Деякі політики бачили в ній наступницю канцлера Меркель.

Урсула фон дер Лаєн підтримує відправку військ для участі в місіях в Афганістані, Центральній Африці, Сирії та Малі. У Білій книзі Бундесверу, в якій сформульовані національні інтереси Німеччини, німецькі збройні сили розглядали Росію як партнера. Урсула фон дер Лаєн заявила, що в умовах ситуації довкола України це неможливо, вона вважає, що необхідно дати нове визначення Росії. Виступає проти поставок зброї для України, зокрема тому, що це може стати приводом для Росії почати відкриті воєнні дії в Україні.

Під час виступу на Мюнхенські конференції з безпеки у 2015 році міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Лаєн запитали: а чому Берлін поставив зброю іракським курдам, які протистоять «Ісламській державі», але водночас виступає проти постачання зброї Україні?

«Ми сказали «так» Іраку, а Україні сказали «ні», бо в Україні є місце для діалогу, важкого діалогу, але є. І є кімната, де всі сидять за столом переговорів.Чи ми готові надати стільки зброї Україні, щоб вона перемогла інший бік?» – зазначила Урсула фон дер Лаєн.

«Питання тут не в тому, чи постачати зброю чи ні. Тут питання фундаментальне: чи в 21-му столітті високорозвинуті країни вирішують конфлікти з допомогою зброї, чи за столом переговорів?» – додала глава німецького оборонного відомства.

Вона активно виступає за створення єдиних збройних сил європейських країн, щоб посилити роль Європи в НАТО. «Дуже добре мати сильну європейську армію для того, аби дати чітко зрозуміти, що ми готові рішуче відстоювати права людини у світі і передовсім захищати мир», – заявила Урсула фон дер Лаєн.

Пізніше міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн застерегла обраного президентом США Дональда Трампа від зближення з російським президентом Володимиром Путіним.

«Подряпини» і скандали

Протягом останніх років, однак, на репутації фон дер Лаєн з’явились численні «подряпини».

Частково це було пов’язано з кадровими рішеннями, а також і скандалами.

Під час перебування фон дер Лаєн на посаді міністра оборони Німеччини стали відомі факти про діяльність праворадикалів у Бундесвері і про неадекватні практики військової підготовки. Міністр дистанціювалася від своєї відповідальності, переклавши її на безпосередніх офіцерів і анонсувавши зміну до правил дисципліни Бундесверу.

Ідеться про випадок, коли 28-літній офіцер Бендесверу привернув до себе увагу правоохоронних органів у січні 2017 року, намагаючись сховати пістолет у вбиральні в аеропорту Відня. Встановлено, що перед цим, у 2016 році, цей чоловік під фальшивими документами зареєструвався у ФРН біженцем та отримував від держави відповідні соціальні виплати.

Той випадок, як повідомляла DW, був не першим скандалом довкола Бундесверу протягом останнього часу. «У січні 2017 року інформація про садистські сексуальні практики в одній із навчальних частин Бундесверу викликала в ФРН хвилю обурення і закликів до покарання винних. Інший скандал – наприкінці квітня – спалахнув довкола неприйнятних методів навчання солдатів у Тюрингії. Унаслідок цього фон дер Лаєн відсторонила від виконання обов’язків командувача з підготовки сухопутних військ», – писало видання.

Урсулі фон дер Лаєн також закидають витрату державних коштів на дорогооплачуваних радників. Цим питанням займається комітет Бундестагу, який планує вислухати позицію фон дер Лаєн із «питання радників» у грудні.

Європарламент голосуватиме за кандидатуру Урсули фон дер Лаєн наприкінці липня. Оглядачі припускають, що пропозицію, вочевидь, готові підтримати Франція та Іспанія, як і Угорщина, яка також висловила свою підтримку. Однак, чи отримає більшість голосів євродепутатів кандидатура німкені, народженої у Брюсселі, і чи повернеться вона до міста свого дитинства – стане відомо наприкінці липня.