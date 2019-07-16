Міністр оборони Німеччини стала першим лідером-жінкою Єврокомісії – рішення ЄП

Депутати Європарламенту на засіданні 16 липня в Страсбурзі підтримали кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Лаєн на посаді президента Єврокомісії.
За це рішення проголосували 383 євродепутатів за необхідних 374.
На початку липня кадидатуру фон дер Лаєн на посаду, яку досі обіймав Жан-Клод Юнкер, запропонував голова Європейської ради Дональд Туск.
Вона буде першою жінкою на посаді президента Єврокомісії, як і свого часу, в грудні 2013 року, вона стала першою жінкою, яка очолила Міністерство оборони Німеччини.
Довідка
Урсула фон дер Лаєн народилася 8 жовтня 1958 року в передмісті Брюсселя. Там же провела перші 13 років свого життя – до 1971 року, коли її батько Ернст Альбрехт – згодом прем’єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія – працював на керівній посаді в Єврокомісії.
Урсула вільно володіє французькою і англійською мовами.
Рік навчалася в Лондонській школі економіки, після чого змінила фах на медицину. 1987 закінчила Медичну школу Ганновера. Закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті в 1991 році, отримавши докторський ступінь з медицини.
Приватне життя:
У 1986 році вийшла заміж за Гайко фон дер Лаєна – він бізнесмен і професор медицини, нащадок древнього роду майстрів шовкового ткацтва. Подружжя має 7 дітей (5 дівчат і 2 хлопців), народжених між 1987 і 1999 роками.
Політична кар’єра:
У 1990 році, Урсула фон дер Лаєн стала членом Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС).
2005 – 2009: міністр у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді;
2009 – 17 грудня 2013: міністр праці та суспільних справ;
17 грудня 2013 отримала посаду міністра оборони (перша жінка на цій посаді).
Цитати:
- «Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра – маєш що робити»;
- «Майбутнє починається вдома»;
- «Ми всі знаємо, що телебачення робить товстим, дурним, сумним і жорстоким».
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