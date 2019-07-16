Міністр оборони Німеччини стала першим лідером-жінкою Єврокомісії – рішення ЄП

Довідка

Урсула фон дер Лаєн народилася 8 жовтня 1958 року в передмісті Брюсселя. Там же провела перші 13 років свого життя – до 1971 року, коли її батько Ернст Альбрехт – згодом прем’єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія – працював на керівній посаді в Єврокомісії.

Урсула вільно володіє французькою і англійською мовами.

Рік навчалася в Лондонській школі економіки, після чого змінила фах на медицину. 1987 закінчила Медичну школу Ганновера. Закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті в 1991 році, отримавши докторський ступінь з медицини.

Приватне життя:

У 1986 році вийшла заміж за Гайко фон дер Лаєна – він бізнесмен і професор медицини, нащадок древнього роду майстрів шовкового ткацтва. Подружжя має 7 дітей (5 дівчат і 2 хлопців), народжених між 1987 і 1999 роками.

Політична кар’єра:

У 1990 році, Урсула фон дер Лаєн стала членом Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС).

2005 – 2009: міністр у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді;

2009 – 17 грудня 2013: міністр праці та суспільних справ;

17 грудня 2013 отримала посаду міністра оборони (перша жінка на цій посаді).

Цитати: