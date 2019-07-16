Фон дер Лаєн: «Я завжди була європейкою, ще до того, як дізналася, що я німкеня»

Урсула фон дер Лаєн стала першою жінкою на чолі Європейської комісії. За кандидатуру 60-літньої німкені під час голосування у Європарламенті в Страсбурзі 16 липня увечері віддали свої голоси 384 парламентарі (за необхідних 374 голосів). Проти проголосували 327.

А вранці вівторка ​свою півгодинну програмну промову ще кандидатка на посаду голови Європейської комісії – перед початком дебатів і голосування щодо її кандидатури – закінчила словами: «Хай живе Європа!»​

Урсула фон дер Лаєн характеризує себе як «мати семи [дітей], народжена в Брюсселі, у серці – європейка». Такий текст – поряд із посадою «міністр оборони і кандидат на посаду президента Європейської комісії» ще стоїть на сторінці фон дер Лаєн у Twitter.

Щоправда, посада міністра оборони, невдовзі вже зникне з опису на сторінці політика, адже ще напередодні вона повідомила, що, незалежно від результатів голосування у Страсбурзі за її кандидатуру, вона піде з посади очільниці Бундесверу. У понеділок у Twitter вона написала, що 16 липня хоче заручитися довірою Європарламенту. «Незалежно від результату голосування, я збираюся в середу подати у відставку з посади міністра оборони, щоб спрямувати всі свої сили на служіння Європі».

​Як саме Урсула фон дер Лаєн хоче служити Європі

Серед пріоритетів своєї діяльності, на яких кандидатка зробила акцент у своїй програмній промові у вівторок уранці: боротьба зі зміною клімату – «Європа має бути першим кліматично нейтральним континентом у світі»; мінімальна зарплатня в європейських країнах має бути єдиною, яка є достатньою для життя; права жінок і чоловіків мають будуватися на принципі рівності, зокрема, і в Єврокомісії має бути паритетний розподіл місць єврокомісарів між обома статями – «Із 1958 року було 183 комісари, з яких лише 35 були жінками. Це менше ніж 20 відсотків […] Ми хочемо чесного поділу».

​Фон дер Лаєн також заявила, що – в разі необхідності продовжити термін виходу Великої Британії з ЄС – вона готова підтримати таку ідею.

Єврокомісія є вищим органом виконавчої влади Євросоюзу. Одне з основних завдань Єврокомісії – стежити за дотриманням законів і правил, що стосуються всіх сфер повсякденного життя європейських громадян: від якості продуктів харчування, процедури реєстрації ліків до обмеження викидів вихлопних газів.

Висунення кандидатури Урсули фон дер Лаєн на посаду голови Єврокомісії, яку зараз очолює Жан-Клод Юнкер, відбулося після непростих дебатів на саміті ЄС 2 липня, коли обирали нових чільних урядовців Євросоюзу.

Ініціативу номінувати фон дер Лаєн – найближчу соратницю канцлера Німеччини Ангели Меркель – на посаду очільниці Єврокомісії озвучив голова Європейської ради Дональд Туск, а раніше, 2 липня, за повідомленнями європейських ЗМІ, ця пропозиція пролунала від президента Франції Емманюеля Макрона.

Хто ж така ця жінка?

Довідка Урсула фон дер Лаєн народилася 8 жовтня 1958 року в передмісті Брюсселя. Там же провела перші 13 років свого життя – до 1971 року, коли її батько Ернст Альбрехт – згодом прем’єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія – працював на керівній посаді в Єврокомісії. Урсула вільно володіє французькою і англійською мовами. Рік навчалася в Лондонській школі економіки, після чого змінила фах на медицину. 1987 закінчила Медичну школу Ганновера. Закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті в 1991 році, отримавши докторський ступінь з медицини. Приватне життя: У 1986 році вийшла заміж за Гайко фон дер Лаєна – він бізнесмен і професор медицини, нащадок древнього роду майстрів шовкового ткацтва. Подружжя має 7 дітей (5 дівчат і 2 хлопців), народжених між 1987 і 1999 роками. Політична кар’єра: У 1990 році, Урсула фон дер Лаєн стала членом Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС). 2005 – 2009: міністр у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді; 2009 – 17 грудня 2013: міністр праці та суспільних справ; 17 грудня 2013 отримала посаду міністра оборони (перша жінка на цій посаді). Цитати: «Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра – маєш що робити»;

«Майбутнє починається вдома»;

«Ми всі знаємо, що телебачення робить товстим, дурним, сумним і жорстоким».

Як міністр оборони Німеччини вона активно виступала за створення єдиних збройних сил європейських країн, щоб посилити роль Європи в НАТО. «Дуже добре мати сильну європейську армію для того, аби дати чітко зрозуміти, що ми готові рішуче відстоювати права людини у світі і передовсім захищати мир», – заявляє Урсула фон дер Лаєн.

У Білій книзі Бундесверу, в якій сформульовані національні інтереси Німеччини, німецькі збройні сили розглядали Росію як партнера. Урсула фон дер Лаєн заявила, що в умовах ситуації довкола України це неможливо, вона вважає, що необхідно дати нове визначення Росії. Виступає проти поставок зброї для України, зокрема тому, що це може стати приводом для Росії почати відкриті воєнні дії в Україні.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у 2015 році міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Лаєн запитали: а чому Берлін поставив зброю іракським курдам, які протистоять «Ісламській державі», але водночас виступає проти постачання зброї Україні?

«Ми сказали «так» Іраку, а Україні сказали «ні», бо в Україні є місце для діалогу, важкого діалогу, але є. І є кімната, де всі сидять за столом переговорів. Чи ми готові надати стільки зброї Україні, щоб вона перемогла інший бік?» – зазначила Урсула фон дер Лаєн.

«Питання тут не в тому, чи постачати зброю чи ні. Тут питання фундаментальне: чи в 21-му столітті високорозвинуті країни вирішують конфлікти з допомогою зброї, чи за столом переговорів?» – додала глава німецького оборонного відомства.

Голова Єврокомісії опікується відносинами з країнами, які підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, і кандидатами на вступ до ЄС. Наприклад, на початку червня чинний голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. У присутності Юнкера також були підписані п’ять угод про співпрацю з офіційним Києвом – на підтримку різних проектів в Україні, включаючи заходи щодо реалізації ключових реформ, Брюссель виділить майже 130 мільйонів євро.

Раніше найбільш імовірними кандидатами на посаду голови Єврокомісії вважали соратника фон дер Лаєн у політичній силі Німеччини Християнсько-демократичному союзі (ХДС) Маркуса Вебера і соціал-демократа з Нідерландів Франса Тіммерманса.

Сама ж новообрана голова Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн, яка стала першою в історії жінкою на цій посаді, каже, що завжди була європейкою: «Ще до того, як пізніше дізналася, що я німкеня і нижньосаксонка. Ось чому для мене існує одне: об’єднувати Європу і зміцнювати».