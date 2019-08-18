Голова Єврокомісії перервав відпустку через термінову операцію

Чинний голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер був змушений перервати відпустку, щоб пройти термінову операцію, повідомила його пресслужба.

«Голові Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру довелося скоротити свою відпустку в Австрії через медичні причини. Він повернувся до Люксембургу, де пройде термінову холецистектомію (видалення жовчного міхура)», – повідомили 17 серпня в Єврокомісії.

Жан-Клод Юнкер залишить посаду голови Єврокомісії 31 жовтня.

З 1 листопада його замінить Урсула фон дер Ляєн, яка має стати першою жінкою на чолі Єврокомісії.