Європарламент засудив переслідування Росією литовських суддів і прокурорів

Європейський парламент 28 листопада підтримав резолюцію, в якій засуджуються дії Росії щодо литовських суддів і прокурорів, повідомляє коресподент Радіо Свобода.

Ідеться про порушені в Росії кримінальні справи проти державних службовців Литви. Вони здійснювали правосуддя у «справі 13 січня», за результатами якої Литва визнала десятки ексчиновників СРСР винними у військових злочинах під час подій біля Вільнюській телевежі у січні 1991 року.

У липні 2018 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи проти співробітників генпрокуратури Литви і литовських суддів за статтею «Притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності або незаконне порушення кримінальної справи».

31 серпня 2015 року генпрокуратура Литви передала до суду справу про події у Вільнюсі 13 січня 1991 року. Тоді, після проголошення Верховною Радою Литовської РСР відновлення незалежності країни, до Вільнюса були введені частини радянської армії, які зайняли кілька адміністративних будівель і телецентр. На вулиці міста вийшли десятки тисяч прихильників незалежності. Внаслідок протистояння загинули 14 людей, понад 700 зазнали поранень. На підставі клопотань прокуратури Вільнюський міський суд санкціонував заочний арешт росіян, які брали участь в тих подіях.

У січні 2016 року у Вільнюсі розпочався розгляд справи по суті. З 65 фігурантів справи перед судом постали лише двоє підозрюваних. Решту суд звинуватив заочно. Серед них – колишній офіцер КДБ Михайло Головатов, колишній міністр оборони СРСР Дмитро Язов, колишній керівник Вільнюського гарнізону Радянської армії Володимир Усхопчик, другий секретар колишньої Компартії Литви Владислав Швед.

19 січня 2017 року Вільнюський суд викликав на допит колишнього президента СРСР Михайла Горбачова. За даними литовської прокуратури, саме він у січні 1991 року віддав наказ стріляти по прихильниках незалежності. У відповідь експрезидент СРСР заявив, що не має наміру брати участь у судовому процесі «в жодному варіанті».