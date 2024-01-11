Зранку російські військові здійснили масований артобстріл Авдіївки – ОВА

У Донецькій області зранку 11 січня сили РФ здійснили масований артилерійський обстріл Авдіївки, зазначив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«В Авдіївці вночі відбувалися поодинокі обстріли, а зранку – масований артобстріл. У Мар’їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Курахівській громаді в зоні ураження промзона», – написав очільник області.

За даними голови ОВА, в Костянтинівській громаді були обстріляні Біла Гора, Предтечине, Олександро-Шультине, Маркове і Диліївка. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, під вогнем Торське і Зарічне.

Філашкін також уточнив, що у Торецькій громаді у Залізному загинула людина, було пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків і дві багатоповерхівки.

«У Соледарській громаді за добу були обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено чотири будинки», – констатував керівник ОВА.

Раніше у МВС повідомили, що російські війська у ніч проти 11 січня знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.