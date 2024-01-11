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МВС: війська РФ знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині

Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний будинок і заклад освіти. Фото ілюстративне
Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний будинок і заклад освіти. Фото ілюстративне

Російські війська вночі знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ України.

Про постраждалих не повідомляється.

«Уночі росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду. Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний будинок і заклад освіти», – пише пресслужба відомства.

Крім того, за даними правоохоронців, минулої доби армія РФ обстріляла 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка – у Залізному внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік.

У ДСНС напередодні повідомляли, що вранці 10 січня російські війська завдали удару по одному із вугледобувних підприємств міста Мирноград – загинула людина.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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