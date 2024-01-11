МВС: війська РФ знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині

Російські війська вночі знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ України.



Про постраждалих не повідомляється.



«Уночі росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду. Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний будинок і заклад освіти», – пише пресслужба відомства.



Крім того, за даними правоохоронців, минулої доби армія РФ обстріляла 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка – у Залізному внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік.

У ДСНС напередодні повідомляли, що вранці 10 січня російські війська завдали удару по одному із вугледобувних підприємств міста Мирноград – загинула людина.

Читайте також: В ООН від кінця грудня зафіксували загибель 125 цивільних в Україні через удари Росії

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.