Війська РФ завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині, загинула людина – ДСНС

Російські війська вранці завдали удару по одному із вугледобувних підприємств міста Мирноград на Донеччині – загинула людина, повідомляє у фейсбуці обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверхи. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники з-під завалів вилучили тіло чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.