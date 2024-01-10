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Війська РФ завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині, загинула людина – ДСНС

Рятувальники під завалами виявили тіло чоловіка. Фото ілюстративне
Рятувальники під завалами виявили тіло чоловіка. Фото ілюстративне

Російські війська вранці завдали удару по одному із вугледобувних підприємств міста Мирноград на Донеччині – загинула людина, повідомляє у фейсбуці обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверхи. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники з-під завалів вилучили тіло чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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